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KTSYD Olağan Genel Kurulu 8 Temmuz’da

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KTSYD Olağan Genel Kurulu 8 Temmuz’da
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Olağan Genel Kurulu 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’de bulunan genel merkezinde saat 10.30’da başlayacak genel kurulda ayrıca başkanlık seçimi de yapılacak. Dernek başkanlığına aday olmak isteyen üyelerin tüzük gereği genel kuruldan en az 48 saat önce dernek sekreterliğine yazılı başvuru yapmaları gerekiyor. KTSYD Olağan Genel Kurul gündemi şu şekilde:
 
Genel Kurul Gündemi
1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2. Divan Kurulu’nun oluşumu
3. Faaliyet raporunun okunup üyelerin onayına sunulması
4. Mali raporun okunup üyelerin onayına sunulması
5. Başkanlık seçimi
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış
 
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