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Görneçli Miracle Değirmenlik’te

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Esentepe’nin deneyimli futbolcusu Kağan Görneçli, yapılan görüşmeler sonucunda Miracle Değirmenlik’e transfer oldu

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Görneçli Miracle Değirmenlik’te
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Sezon öncesi planlamasına devam eden 1.lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımı Kağan Görneçli’yi bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.
Esentepe Kulüp Başkanı İbrahim Beyazbayram ile bir araya gelen Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan Şükrü Erdoğan ve Hüseyin Deynekli’den sonra Kağan Görneçli transferinde de anlaşma sağladı.
GÖRNEÇLİ’DEN ESENTEPE’YE VEDA
Miracle Değirmenlik takımının Esentepe’den kadrosuna dahil ettiği Kağan Görneçli eski takımı kırmızı-beyazlılara veda etti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Görneçli şunları söyledi;
“Ne kadar yazarsam yazayım seni anlatmaya ömür yetmez Esentepem ama elbet bir gün yollarımız yine birleşecek ...”
 
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