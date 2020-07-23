KTSYD genel kurulu yapılıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Mali Genel Kurulu 25 Temmuz 2020
Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Derneğin Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’ndeyapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından oluşturulacak olan Divan Kurulu ile faaliyetve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Genel kurul dilek ve temenniler kısmıile tamamlanacak.
Yapılan açıklamada derneğin 13 Temmuz 2019 – 25 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki
döneme ait mali raporunun resmi internet sayfası olan www.ktsyd.org adresindengörülebileceği belirtildi.
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