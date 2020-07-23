Karting heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, 26Temmuz Pazar günü CemsaSporting Center’de yapılacak sezonun üçüncü yarışı ile devam ediyor.
Yarışınserbest antrenmanları yarın 08.00-16.00 saatleri arasında yapılacak ve kayıtlar
16.00’da tamamlanacak. Pazar günü ise 15.00-15.40 saatleri arasında resmi antrenmanlar, 16.00 –16.40 saatleri arasında sıralama turları, 17.00-18.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 18.00-19.00 saatleri arasındafinal yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 19.30’da yapılması planlanıyor.
Karting derneğinden yapılanaçıklamaya göre sezonun ikinci yarışında bu sezon ilk kez kullanılacak olan 1120 metrelik RC7 pist şeklikullanılacak.
Program:
25 Temmuz 2020 Cumartesi
08.00-16.00 Serbest Antrenmanlar
16 Kayıtların Kapanması (Sekreterya - CemsaKarting Center)
26 Temmuz 2020 Pazar
14.00-14.30 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)
14.3 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing
15 Resmi Antrenman Junior (10 dk.)
15.15 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)
15.3 Resmi Antrenman Senior/Expert (10 dk.)
16 Sıralama Turları Junior (10 dk.)
16.15 Sıralama Turları Mini (10 dk.)
16.3 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)
17 Yarış 1 Junior (14 Tur)
17.2 Yarış 1 Mini (12 Tur)
17.4 Yarış 1 Senior/Expert (14 Tur)
18 Yarış 2 Junior (14 Tur)
18.2 Yarış 2 Mini (12 Tur)
18.4 Yarış 2 Senior/Expert (14 Tur)
19.15 Kapalı Park Açılışı
19.3 Kesin Neticeler İlanı
19.3 Ödül Töreni
Yarış Parkuru – RC7 – 1120m.
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