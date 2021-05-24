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KTSYD, “Duygusal dayanıklılık” semineri gerçekleştirecek

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KTSYD, “Duygusal dayanıklılık” semineri gerçekleştirecek
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Telsim’in katkılarıyla online seminerlerin ikincisini 25 Mayıs Salı günü gerçekleştirecek.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını çerçevesinde pandemide stres yönetimi ve bununla başa çıkma içerikli “Duygusal dayanıklılık” konu başlıklı seminer, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem tarafından verilecek.
Saat 18.00’de başlayacak ve Google Meet üzerinden yapılacak olan seminere katılım ile ilgili link, seminer günü üyelerle paylaşılacak. 
 
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