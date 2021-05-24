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Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ

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Üniversiteler Ligi’nin açılış maçları, 25 yıl sonrabasketbol maçının oynandığıBaşaran Spor Salonu’nda ilk galibiyetleri YDÜ ve DAÜ aldı

Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Kıbrıs Türk sporunun tarihi mabedi Başaran Spor Salonu, 25 yıl sonra yeniden basketbolla buluştu.
Uzun yıllar boyunca basketbol maçlarına ev sahipliği yapan, birçok yıldız sporcunun yetiştiği mekan olan Başaran Spor Salonu, Orhun Mevlit başkanlığındaki KKTC Basketbol Federasyonu’nun girişimleri ve yoğun çalışmaları sonrasında yeniden basketbola hizmet vermeye başladı.
YDÜ ve DAÜ galibiyetle başladı
Bu kapsamda Üniversiteler Ligi’nin (ÜNİLİG) açılış maçı Başaran Spor Salonu’nda oynandı. Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan maçı YDÜ 80-33 ‘lük farklı skor ile kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Isı ölçümü, maske mesafe kuralı ve diğer tüm detaylara dikkat edilen maçta elektronik skorboard da kullanıldı.
Gecenin bir diğer maçı ise Girne’de oynandı. GAÜ ile DAÜ arasında oynanan maç nefesleri keserken mücadeleden Mağusa ekibi 66-64 üstün ayrılan taraf oldu.
Mevlit: İlk hedef kavuşmaktı, başardık
Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, göreve geldikleri günden itibaren basketbol tarihimizde özel bir yere sahip olan Başaran Spor Salonu’nun yeniden basketbolun hizmetine açmak istediklerini, oynanan maçlarla birlikte ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini aktardı.
Başkan Orhun Mevlit, Başaran konusunda hedeflerinin bitmediğini, bundan sonraki amaçlarının salonu modern bir yapıya kavuşturmak ve lig maçlarını yenilenen salonda oynatmak olduğunu belirtti.
 
 
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