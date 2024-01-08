KTSYD Başkanı Özsoy’dan seminer teşekkürü

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” İstanbul’da gerçekleşti. 80 kişilik KTSYD kafilesi, 5-7 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da hem sosyal, hem eğitim amaçlı 2 gece 3 gün geçirdi.

Konu ile ilgili olarak KTSYD Başkanı Necati Özsoy açıklama ve teşekkür mesajı paylaştı.

Başkan Özsoy’un açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 40 yıllık süreyi geride bırakırken 41. Yılına İstanbul’da güzel bir eğitim semineri ile girdi. Hedeflerimiz arasında olan İstanbul seminerimizi başarı ile tamamlanması, tüm üyelerimizin bu süreçte mutlu olmaları bizleri son derece gururlandırdı. Amacımız birlik ve beraberliğimizi korumak, üyeler arası sosyal paylaşma ve kaynaşma, KTSYD’nin kendi imkanları ve ciddi bir ekip çalışması ile tüm zorlukları da başarabilecek bir vizyonda olduğunu göstermekti ve bunu başardık.

Kafilemizde yer alan derneğimizin geçmiş başkanlarına ve üyelerimize, göstermiş oldukları olgun duruşlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz eğitim kampı süreci yaklaşık 2 aylık bir çalışma programının sonucunda gerçekleşmiştir. Bu süreçte başta uyum içerisinde büyük bir fedakarlık göstererek çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma, ülkemizdeki ulaşım imkanını sağlayan Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Mağusa Belediyesi’ne, bizlere katkı yapan Başbakanlık Spor Dairesi’ne, Miracle Sports TV’ye, Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

Türkiye’deki ulaşım imkanı için başvurduğumuz KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve yöneticilerine, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel’e de teşekkürlerimizi iletiyorum.

Seminer programımız için oturumlarımızda yer alan Türkiye’nin usta yorumcusu Şansal Büyüka ve sunucu Merve Toy’a, digital medyanın kaliteli isimleri Nebil Evren ve Emek Ege’ye, ASpor Genel Yayın Yönetmeni Ender Bilgin ve Hakem Hocası, Futbol Yorumcusu Erman Toroğlu’ya teşekkür ederim.

Göreve geldiğim ilk günden beri, bizlere her türlü imkanı sağlayan ve her zaman KTSYD’ye kapılarını açan, maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, güzel bir final gecesi yaşatan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir’e, sıcak kanlı yaklaşımları ile bizlerle birlikte hareket eden TSYD yönetim kurulu ve tüm çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim.

