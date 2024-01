Golfte sezonun ilk turnuvasında şampiyon John Taylor…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 7 Ocak Pazar gün gerçekleşen sezonun ilk turnuvası, New Year Stableford Turnuvasında, John Taylor 37 Puan ile Şampiyon oldu. Stableford Formatında, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 Çukur olarak oynanan ve oldukça yakın puanların elde edildiği turnuvada, Bob Hodge 36 Puan ile İkinci olurken, Hasan İlkay da yine 36 Puan (Back nine score) ile Üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC Sahasında bir sonraki turnuva, 21 Ocak Pazar gün oynanacak. Golf Federasyon’u organizasyonu ile gerçekleşecek olan Seniha & Niyazi Öztoprak Turnuvası’na her yıl olduğu gibi geniş bir katılım bekleniyor.