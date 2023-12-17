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KTSYD 40. Yılını kutladı

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Üyelerin eşleri ile birlikte katıldıkları geceye Cumhurbaşlanı Ersin Tatar da katıldı

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KTSYD 40. Yılını kutladı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) 40. Yıl Balosu, Grand Pasha Hotel’de gerçekleşti. Üyelerin eşleri ile birlikte katıldıkları geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Ülkemizin sevilen sanatçısı Serap Sonerler ve orkestrası da geceye renk kattı.

VEFAT EDEN ÜYELER UNUTULMADI
KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy’un sunuculuğu yaptığı gecede ilk olarak bugüne kadar başkanlık görevi yapan kişilerin 40'ıncı yıl mesajları dinletildi. Ardından da vefat eden üyeler için ailelerine hizmet plaketleri takdim edildi. Ayer Delideniz, Özcan Özcanhan, Omaç Başat, Ali Aytaç, Attila Topaloğlu, Raif Özgüren, Ergün Atma (Uçaner), Gültekin Mavigözlü’nün ailelerine hizmet plaketlerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KTSYD Başkanı Necati Özsoy takdim ettiler. 
ÖZSOY: 40. YILI GURURLA KUTLUYORUZ
KTSYD Başkanı Necati Özsoy gecede yaptığı konuşmada geceye katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Özsoy, KTSYD’nin 40'ıncı yılını gururla kutladıklarını, bu sürede başkanlık yapan, yönetim kurulullarında, komitelerde görev alan herkesin katkıları ile kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahip olan derneğin sadece sportif alanda değil, eğitim, kültürel ve sosyal sorumluluk projeleri ile yapmış olduğu katkılarla da dikkat çektiğini ifade etti. Necati Özsoy, 40 yıl boyunca derneğin bugünlere gelmesinde emek harcayan, hizmetleri olan ve yaşamını yitirenleri de saygı ve özlemle andıklarını, geceye ailelerini davet ederek onların adına ailelerine  “Hizmet Plaketleri” vererek unutulmayacaklarını  belirtti. Özsoy, 2024 yılına girerken herkese sağlık, mutluluk  ve huzur diledi.
TATAR: SPOR YAZARLARININ HİZMETLERİ ÖNEMLİDİR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da baloda yaptığı konuşmada, spor yazarlarıyla birlikte 30 yıldan beridir farklı etkinlik ve projelerde bir araya gelip ortak çalışmalar yaptığını söyledi. Spor yazarlarının yaptığı hizmetlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin kurulmasında ve dernek binası ile tesislerinin yapılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Birçok farklı dalda başarılı sporcuların yetiştiğini ve ülke tanıtımı açısından sporun önemine vurgu yapan Tatar, spor yazarlarının köşe yazıları, haberleri ve anlatımlarıyla sporcuları doğru yönlendirip cesaretlendirecek yayınlar yapması gerektiğine dikkat çekti. Spor yazarlarını, sergilediği birlik ve beraberlikten dolayı tebrik eden Tatar, KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulunu kutlayarak “Sizlerle beraber olmaktan dolayı her zaman mutlu ve gururluyum” dedi.
 
 
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