Hamitköy’de gol sesi çıkmadı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler:Abdullah Genç, Emre Çevikdal, Hasan Baldan

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Altan, Serhat, Taner, İsmail, Sinan, Adem, Ersan

Maraş: Umut, Ahmet Hellaç, Can, Ömer, Serkan, Emre Karaciğer, Burak, Önder, Emir, İlhan, Ahmet Kıyı



Birinci Ligin 13. Hafta karşılaşmasında Hamitköy, Maraş’ı Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.

Maça Hamitköy hızlı başlarken, ev sahibi ekibin 6. Dakikada Taner ile geliştirdiği atakta penaltı beklentisi karşılıksız kaldı. Maraş ilk devrede fazla pozisyon üretemezken, Hamitköy girdiği 2 – 3 pozisyonu değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devre neredeyse Hamitköy tek kale oynadı. Ancak ev sahibi ekip 47’deki pozisyonda 2 kez direğe takıldı. İlerleyen bölümde direnci artan Maraş karşısında Hamitköy gol bulamadı. Maraş ise 76’da Burak Karabacak’ın çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta rakibe gol şansı vermedi. Maç 0 – 0 sona erdi.

