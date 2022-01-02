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Ahmet Sivrili Demirspor güç depoluyor

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Ahmet Sivrili Demirspor güç depoluyor
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Türkiye 1.lig ekibi Ankara Demirspor’da futbol hayatını sürdüren temsilcimiz Ahmet Sivri takımıyla birlikte Antalya’da ikinci devreye hazırlanıyor.
Antalya’nın Belek ilçesinde iki devre hazırlıklarını sürdüren Ankara Demirspor takımında oyuncular hırslarıyla dikkat çekerken, temsilcimiz Ahmet Sivri de hazırlık kampındaki formuyla ikinci devreye bomba gibi gireceğini gösteriyor.
 
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