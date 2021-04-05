KTAY’ın başkanı Çetinkaya

Ülkemizdeki birçok at yetiştiricisi, yarışsever, antrenör ve jokeylerin üyesi olup katıldığı Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY)genel kurul gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk At Yarışları genel kurulunda, Başkan Bahir Çetinkaya seçildi.Genel Kurul sonucunda oluşan yönetim kurulunda ise yer alanlar ve görev dağılımı ise şöyle oldu:
“Genel Sekreter Özgür Gökaşan ve Genel Sayman Berkan Öztürk olurken, Salih Çocuk, Biray Dereseven, Mehmet Karşılı ve Şeref Necatoğlu, İrfan Andaş, Türkeş Hürbaflı ve Ömer Çetinkaya ise faal üye”
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