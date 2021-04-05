YAK Akademi start verdi

YenicamiFutbol Akademisi, Bakanlar Kurulunun verdiği antrenman izni sonrasında antrenmanlarına başladı.

Ocak ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını durduran YenicamiFutbol Akademisi, faaliyetleri toplum sağlığını da koruma anlamında alınan önlemlerle başladı. Antrenmanların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına çalışma öncesi, esnası ve sonrasında bir dizi tedbir belirlendi. Belirlenen bu tedbirler akademi öğrencilerinin ailelerine iletildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda olduğu akademi çalışmalarında, akademide görev yapan tüm teknik kadro, çocukların sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak PCR testlerini yaptırmaya başladı.

