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Kralın, kral çikolataları

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Eski Gol Krallarından Suat Kurt, Gönyeli Yenikent bulvarında bulunan dükkanında 22 ülkede satışa sunulan Dünyaca ünlü Bolçi çikolatalarının lezzetini insanımıza sunuyor

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Kralın, kral çikolataları
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Gençlik Gücü, Hamitköy ve Göçmenköy başta olmak üzere, birçok kulüpte forma giyen Gol Krallıkları yaşayan Suat Kurt, Türkiye’nin Dünyaca ünlü Bolçi çikolatalarının lezzetini insanımıza sunuyor.
Yıllarca bankacılık mesleği ile ulaşan ve müdür yardımcılığı mevkisine kadar ilerleyen Suat Kurt, 19 yıllık bankacılık deneyimin sonrasındabir gecede ticarete atılma kararı alırken, 40 yaşında yeni bir sektöre girdi.

Gönyeli Yenikent bulvarında bulunan dükkanında 22 ülkede satışa sunulan Bolçi marka çikolataların lezzetini ülke insanımızla buluşturan Suat Kurt, Bolçi markasını çok ciddi bir marka ve şık sunumları olduğu için tercih ettiğini söyledi.
Gönyeli’den sonra, Mağusa ve Girne’de de şube açmak için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Suat Kurt, bir market ağı oluşturarak, ülkenin her yerine Bolçi’yi tattırmak istediğini sözlerine ekledi.
Bolçi çikolatalarının ham maddesinin Belçika’dan geldiğini belirten Suat Kurt, üretimin Bolu’da yapılarak İngiltere, Amerika, Fransa başta olmak üzere tam 22 ülkeye pazarlandığını da vurguladı.
 
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