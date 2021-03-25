banner583
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
9 0
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
18 0
 
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
12 0
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
161 0
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
28 0
Taekwondocular kırdı geçti
Taekwondocular kırdı geçti
20 0
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
86 0
banner529
banner570

Taekwondoda 44. yıl gururu

banner476

banner624
Taekwondoda 44. yıl gururu
banner630
Taekwondo, Judo, Karate ve Aikido, Hapkido, Kungfu, Kuraş, Wushu Federasyonu’nun 44. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenledi.
Avrasya Taekwondo Merkezinde düzenlenen etkinliklere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri bazı federasyon başkanları sporcular ve sporcu aileleri katıldı.
KKTC Taekwondo, Judo, Karate ve Aikido, Hapkido, Kungfu, Kuraş, Wushu Federasyonu’nun 44. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 2021 KaraKuşak diploma törenindeCumhurbaşkanı Ersin Tatar da sporculara diploma verdi.
Tatar “kendi kimliğimizle yarışmak önemli”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada uluslararası alanda KKTC’nin kendi bayrağı ve kendi kimliği ile yarışmasının önemine vurgu yaparak “kendi kimlik ve bayrağımız ile dünyanın her yerinde yarışan, kürsüye çıkıp bayrağımızı göndere çeken sporcularımızı ve onların başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i candan kutluyorum” dedi.
Saner “KKTC bayrağını dalgalandıranları kutluyorum”
Başbakan Ersan Saner de törendeki konuşmasında, Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” sözünün sporun öneminin nekadar iyi anlattığının altını çizerek ülkemizin tanınmamış bir ülke olmasına rağmen uluslararası yarışmaların yapıldığına dikkat çekerek KKTC bayrağını dalgalandıran gençlere teşekkür etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.