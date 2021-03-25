Taekwondoda 44. yıl gururu

Taekwondo, Judo, Karate ve Aikido, Hapkido, Kungfu, Kuraş, Wushu Federasyonu’nun 44. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenledi.

Avrasya Taekwondo Merkezinde düzenlenen etkinliklere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri bazı federasyon başkanları sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

KKTC Taekwondo, Judo, Karate ve Aikido, Hapkido, Kungfu, Kuraş, Wushu Federasyonu’nun 44. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 2021 KaraKuşak diploma törenindeCumhurbaşkanı Ersin Tatar da sporculara diploma verdi.

Tatar “kendi kimliğimizle yarışmak önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada uluslararası alanda KKTC’nin kendi bayrağı ve kendi kimliği ile yarışmasının önemine vurgu yaparak “kendi kimlik ve bayrağımız ile dünyanın her yerinde yarışan, kürsüye çıkıp bayrağımızı göndere çeken sporcularımızı ve onların başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i candan kutluyorum” dedi.

Saner “KKTC bayrağını dalgalandıranları kutluyorum”

Başbakan Ersan Saner de törendeki konuşmasında, Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” sözünün sporun öneminin nekadar iyi anlattığının altını çizerek ülkemizin tanınmamış bir ülke olmasına rağmen uluslararası yarışmaların yapıldığına dikkat çekerek KKTC bayrağını dalgalandıran gençlere teşekkür etti.

