KKTFAD Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim Semineri tamamlanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her yıl düzenlemekte olan antrenör gelişim seminer açılışı yapıldı





Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim semineri ikinci gün ilk oturumda Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, genel kuvvet çalışmaları konusunu, ikinci oturumda Hakem hocası Deniz Ateş Bitnel, yeni hakem kuralları ve KKTC de var sistemi konusu ile ilk bölüm tamamlandı. Öğleden sonraki oturumda ise Moderatörlüğünü yönetim kurlu üyesi Ahmet Dedekorkut’un yaptığı oturumda Mağusa Türk Gücü teknik direktör Ali Oraloğlu, Göçmenköy teknik direktör Nazım Aktunç, China Bazaar Gençlik Gücü antrenör Mine Dayı, UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce, duran toplarda adam ve alan savunması konusu, Moderatörlüğünü Spor Yazarı YOgün Genç Kaçmaz’ın yaptığı oturumda UEFA Pro lisans teknik direktör Muhsin Ertuğral, futbolun dünü bugünü konusunda sunum yaparken son bölümde antrenörlerin soruların da yanıtladıktan sonra seminerin ikinci günü geride kaldı.

SEMİNER TAMAMLANIYOR

Mahmut Özçınar Antrenör gelişim semineri ikinci gün geride kalırken, üçüncü günde ise seminere Teknik Direktörler ve A lisansların yer alacağı seminer tamamlanacak.

Mahmut Özçınar antrenör gelişim seminer sunumunu teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut yapıyor.

5 Haziran Çarşamba 3. gün Teknik Direktör, A Lisans Mahmut Özçınar Antrenörü Gelişim seminer programı şöyle:

Yer: Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel

10.00-10.45 Avrupa’da ve Türkiye’de son uygulanan kuvvet analizleri (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül)

10.45- 11 30 Kalecilerin fiziksel performans gelişimleri (Kaleci antrenörü ve Eğitmeni İlker Avcıbay)

11-30- 11.45 Ara

11.45-12.30 Toplu topsuz Peterasyon oyunları (UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce)

12.30-13.15 Sporcu beslenmesi (Uz. Dyt. İsmail Dümenci Sporcu Eksersiz Diyetisyeni)

13.15-14.30 Öğle Yemeği

14.30-15.45 Futbolun çalışmaları ve planlamaları (UEFA B lisans antrenör Mert Nobre)

15.45-16.30 Antrenör Medya İlişkisi (KTSYD temsilcisi Ahmet Özsoy)

16.30-17.00 Plaket ve Belge Dağıtımı



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde düzenlenen Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim semineri Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörlerin katılımı ile açılış gerçekleştirildi. Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim semineri ikinci gün kayıtlardan sonra KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu’nun açılış konuşmasının ardından seminere adı verilen Antrenörler Derneği üçüncü başkanı ve Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli-Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’nun konuşmalarının ardından ilk oturuma geçildi.Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim semineri ikinci gün ilk oturumda Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, genel kuvvet çalışmaları konusunu, ikinci oturumda Hakem hocası Deniz Ateş Bitnel, yeni hakem kuralları ve KKTC de var sistemi konusu ile ilk bölüm tamamlandı. Öğleden sonraki oturumda ise Moderatörlüğünü yönetim kurlu üyesi Ahmet Dedekorkut’un yaptığı oturumda Mağusa Türk Gücü teknik direktör Ali Oraloğlu, Göçmenköy teknik direktör Nazım Aktunç, China Bazaar Gençlik Gücü antrenör Mine Dayı, UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce, duran toplarda adam ve alan savunması konusu, Moderatörlüğünü Spor Yazarı YOgün Genç Kaçmaz’ın yaptığı oturumda UEFA Pro lisans teknik direktör Muhsin Ertuğral, futbolun dünü bugünü konusunda sunum yaparken son bölümde antrenörlerin soruların da yanıtladıktan sonra seminerin ikinci günü geride kaldı.Mahmut Özçınar Antrenör gelişim semineri ikinci gün geride kalırken, üçüncü günde ise seminere Teknik Direktörler ve A lisansların yer alacağı seminer tamamlanacak.Mahmut Özçınar antrenör gelişim seminer sunumunu teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut yapıyor.10.00-10.45 Avrupa’da ve Türkiye’de son uygulanan kuvvet analizleri (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül)10.45- 11 30 Kalecilerin fiziksel performans gelişimleri (Kaleci antrenörü ve Eğitmeni İlker Avcıbay)11.45-12.30 Toplu topsuz Peterasyon oyunları (UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce)12.30-13.15 Sporcu beslenmesi (Uz. Dyt. İsmail Dümenci Sporcu Eksersiz Diyetisyeni)14.30-15.45 Futbolun çalışmaları ve planlamaları (UEFA B lisans antrenör Mert Nobre)15.45-16.30 Antrenör Medya İlişkisi (KTSYD temsilcisi Ahmet Özsoy)16.30-17.00 Plaket ve Belge Dağıtımı