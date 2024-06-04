Sercan kötü sakatlandı

Digiturk BTM 2. Lig takımlarından Aslanköy takımının tecrübeli ismi Sercan Çoban Akıncılar maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında kontrol amaçlı İstanbul’a gidecek.
Arka adalesinde yaşadığı ciddi yırtık nedeniyle kontrol amaçlı İstanbul’a gidecek olan Sercan Çoban’ın sezonu kapattığı bildirildi.
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