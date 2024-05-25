KKTC MOK, seminer düzenliyor

KKTC MOK tarafından 30 Mayıs 2024 Perşembe günü Merit Lefkoşa’da seminer düzenlenecek. Ülkemizden ve Türkiye’den çok önemli isimlerin katılacağı seminerde ulusal ve uluslararası spor diplomasisi, ambargolar, yönetişim becerileri ve bürokrasi etiği gibi can alıcı önemli konulara değinilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), ülkemize yıllardır uygulanmakta olan spor ambargoları ve ihtiyaç duyulan çözüm stratejileri, spor siyaset ilişkisi bağlamında bürokrasinin etkileri, psikolojik ve ekonomik faktörlerin spor üzerindeki etkilerinin konuşulacağı bir seminer düzenliyor.

30 Mayıs 2024 Perşembe günü Merit Lefkoşa’da 14.00-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek seminerde önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Seminere konuşmacı olarak; geçmişi günümüzle harmanlamayı ve doğru sentez yapmayı sağlamaya yardımcı olacak KKTC MOK Kurucu BaşkanıMerhum Ahmet Sami Tocan'ın yakın çalışma arkadaşı ve eski Başbakanlardan Hakkı Atun, spor ambargoları bağlamında ülkemizin strateji ihtiyacı konusunda deneyim ve tecrübelerini aktarmak üzere Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Av. Dr. Sayın Murat Aksu, Türkiye Milli Takımları ile Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi önemli takımlara psikolog olarak görev alan Prof. Dr. Turgay Biçer, ülkemizin yetiştirdiği uluslararası düzeydeki en önemli spor bilimcilerinden Prof. Dr. Caner Açıkada, Türkiye Cumhuriyeti'ni Dünya Ticaret Örgütü Cenevre'de ve Dünya Bankası'nda müzakereci olarak temsil eden sporun ekonomi ilişkisini aktarmak üzere Dr. Şahin Yaman katılacak.

Seminerin moderatörlük görevini ülkemizin duayen gazeteci, yazarlarından Hasan Hastürer ve yine ülkemizin değerli spor bilimcilerinden Doç. Dr. Nazım Burgul üstlenecek.

