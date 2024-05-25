Omaç Başat anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Omaç Başat Zor HareketlerŞampiyonası dün (Cuma) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken maçları, SeniorMaster Öykü Ergin BaşkanlığındaCeyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri tarafından verildi.
Sikletlerinde Birinci Olanlar
Bayanlar Sonuçları
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver
3.Kategori: 1.DariaShymushevska
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
8.Katagori: 1.Emine Şahin
9.Kategori: 1.Ela Yağızsoy
10.Katagori: 1.Melisa Türkmen
11.Kategori: 1. Azra Güler Karataş
12.Kategori: 1. AroshaAnari
Erkekler Sonuçları
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızoy
2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
3.Kategori: 1. Bekir BubuSov
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