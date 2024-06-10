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TMK Futsal Takımı Türkiye üçüncüsü

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TMK Yıldızlar Futsal Takımı, Giresun Teyyaredüzü Şehit Ufuk Bingöl Ortaokulu'nu 4-3 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu

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TMK Futsal Takımı Türkiye üçüncüsü
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Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek Futsal Takımı, Samsun’da düzenlenen Türkiye Ortaokullar arası Futsal Birinciliğinde büyük bir başarıya imza attı. Finali penaltı vuruşlarında kaçıran Türk Maarif Koleji, 3.lük maçında Giresun temsilcisini 4 – 3 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Türk Maarif Koleji sporcu ve antrenörleri, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadılar.
Bu başarıları esnasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 'Şampiyon Melekler' takımını da unutmadılar ve “Şampiyon Melekler, unutulmayacaksınız” yazılı pankartı açarak anılarını yaşattılar.
 
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