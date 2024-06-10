TMK Futsal Takımı Türkiye üçüncüsü

TMK Yıldızlar Futsal Takımı, Giresun Teyyaredüzü Şehit Ufuk Bingöl Ortaokulu'nu 4-3 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu

Türk Maarif Koleji Yıldız Erkek Futsal Takımı, Samsun’da düzenlenen Türkiye Ortaokullar arası Futsal Birinciliğinde büyük bir başarıya imza attı. Finali penaltı vuruşlarında kaçıran Türk Maarif Koleji, 3.lük maçında Giresun temsilcisini 4 – 3 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Türk Maarif Koleji sporcu ve antrenörleri, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadılar.

Bu başarıları esnasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 'Şampiyon Melekler' takımını da unutmadılar ve “Şampiyon Melekler, unutulmayacaksınız” yazılı pankartı açarak anılarını yaşattılar.

