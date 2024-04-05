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KKTC Bilardo Federasyonu aday hakem kursu düzenleniyor

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KKTC Bilardo Federasyonu aday hakem kursu düzenleniyor
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KKTC Bilardo Federasyonu tarafından 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde Aday Hakem Kursu düzenleniyor. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde düzenlenecek olan kurs Number Eight Bilardo Salonu’nda yapılacak. KKTC Bilardo Federasyonu'na profesyonel hakemler kazandırmak amacı ile gerçekleşecek olan kurs sonunda başarılı olan kişiler aktif hakem olarak görev yapabilecek ve belge verilecektir. Kurs belirtilen tarihlerde 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Aday Hakem Kursuna katılım göstermek isteyen kişiler 12 Nisan 2024 saat 17.00' ye kadar aşağıda belirtilen belgeler ile KKTC Bilardo Federasyonu’na başvurabilecekler.
ADAY HAKEM KURSA KATILIM ŞARTLARI
Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan adaya hakem kursuna kayıt ve katılım şartları, KKTC veya TC vatandaşı olmak, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kimlik Kartı fotokopisi, Spor alnında disiplin suçu almamış olmak, Hakemlik Kursu için 1.000 TL’nin Federasyon hesabına yatırılması, yazılı dilekçe yapılması gerekiyor.
 
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