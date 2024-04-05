6 badmintoncumuz ana tabloda

Nehir, Tamara, Gökçe, Laren, İlhan ve Marko Türkiye'de ana tabloda yer almayı başardı

Bursa'da devam eden U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında 5 bayan-8 erkek sporcuyla mücadele eden Badminton Milli Takımımız ilk iki günde 13 galibiyet almayı başarırken, 6 sporcumuz da ana tabloya kalma başarısı gösterdi. 2 gün boyunca ön elemede mücadele eden sporcularımız toplam 13 galibiyet almayı başardı ve Tek Erkek ile Tek Bayan, Çift Bayan ile Karışık Çiftler kategorisilerinde Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler. Tek Erkekler Kategorisinde Marko Lesinger ve İlhan Ercan, Tek Bayanlar Kategorisinde Nehir Deniz ve Laren Dilek Çift Bayanlar Kategorisinde Tamara Hürdeniz ile Gökçe Mansuroğlu, Karışık Çiftler Kategorisinde ise Nehir Deniz ve Marko Lesinger Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler. Bursa Gürsu Spor Salonunda üçüncü gün devam edecek olan Şampiyonada ana tabloya kalan sporcularımıza başarılar dilerken, mücadelelerinden dolayı Erk Güneşer, Mehmet Harmancı, Sami Tenekeci, Kuzey Serinyürek, Eray Merttürk, Sarp Mutluel, Meyra Baştaşı tebrik ederiz.

