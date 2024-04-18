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Kızlarımız Tekirdağ’da güreşti

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Tekirdağ’da 15 Nisan’da başlayan müsabakalarda Gençler A, Gençler B ve Yıldız kategorilerinde 16 kız güreşçimiz mücadele etti

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Kızlarımız Tekirdağ’da güreşti
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KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen okullar arası güreşlerde dereceye giren kız güreşçiler, ilk kez Türkiye birinciliklerine katıldı.
Tekirdağ’da 15 Nisan’da başlayan müsabakalarda Gençler A, Gençler B ve Yıldız kategorilerinde 16 kız güreşçimiz mücadele etti.
KKTC kafilesinde yer alan Halil İbrahim Kurt ve ilk kadın hakemimiz Sevim Kurt müsabakalarda görev aldı.
Elemelerde 11 galibiyet elde edildiğini belirten KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, ilk deneyimden memnuniyetini dile getirdi.
KKTC Güreş Federasyonu’nn 2024 yılı programında yer alan ilk müsabaka 21 Nisan Pazar günü yapılıyor. Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alacak ve saat 10.00’da başlayacak müsabakalarda yıldız güreşçiler mindere çıkacak. 
 
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