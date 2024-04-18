Kartingde yeni sezon başlıyor

Sezonu geçtiğimiz ay “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” ile açan Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, yeni sezonun şampiyonası, “2024MotulROK Cup Karting Şampiyonası”na 21 Nisan Pazar günü başlıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 21 Nisan 2024 Pazar günübaşlıyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek. 21 Nisan Pazar sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 10.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 11.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 12.30’da ve final ayağı yarışları 13.45’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 15.00’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 15.30’da sona erecek.

25 YARIŞÇI ÖN KAYIT YAPTIRDI

Sezona hazırlık şeklinde yapılan “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” organizasyonunda 18 pilot piste çıkarken, yeni sezon öncesi ilk yarışa da 25 pilot ön kaydını yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2024MotulROK Cup Karting Şampiyonası’nda bu sezon da kıran kırana yarışlar yapılacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, tatil amaçlı ülkemizde bulunan milli sporcularımız Tolga Güryelve Mert Uzun bu yıl da sezonun ilk yarışına katılarak geleneği bozmadılar. Yarışın kayıtları 20 Nisan 2023 Cumartesi akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Cemsa Sporting Center’de, 1,400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinin kullanılacağı yarışta Mini kategori her ayakta 10’ar tur, Junior kategori 12’şer tur, Senior ve Master kategoriler 14’er tur atacak. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra Cemsa Karting & Sporting Center,Near East Bank, Güven Sigorta,damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.



Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 10.30

Sıralama Turları: 11.30

1.Ayak Yarışları: 12.30

2.Ayak Yarışları: 13.45

Rookie Show (4-6 Yaş): 15.00

Ödül Töreni: 15.30

