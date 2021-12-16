Kınacı: Maçlarda mücadele üst seviyede

Hüseyin Aşkın Kınacı, “Futbolu herkes gibi biz de özledik. Yoğun yağmur altında oynanan maçlarda mücadele üst seviyede oldu.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, Gerçekleşen futbol karşılaşmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Maçların yoğun yağmur altında oynandığını ve mücadelenin üst seviyede olduğunu ifade eden, ülkenin uzun bir süre futboldan uzak kaldığını ve bu sezon futbol ligleriyle birlikte üniversite sporlarında da futbol branşının devam ettiğini kaydetti.

Kınacı, “Futbolu herkes gibi biz de özledik. Futbol ülkemizde ve dünyada en sevilen spor branşı, dolayısıyla da üniversiteli sporcuların da ilgi duyduğu bir branştır. Oynanan maçlarda çok keyifli müsabakalar izledik.

Hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde ilerisi için umut veren bir oyun oldu. Şampiyona boyunca mücadele edecek tüm üniversite takımlarımıza başarılar dilerim.”dedi.

