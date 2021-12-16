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Üniversitelerde gollü maçlar

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KKÜSF tarafından organize edilen Futbol Şampiyonası’nda ilk maçlar tamamlanırken, gollü geçen maçların çoğundan farklı skorla çıktı

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Üniversitelerde gollü maçlar
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Futbol Şampiyonası’nda ilk maçlar tamamlandı.
Lefkoşa Göçmenköy Stadı ve Girne Pia Bella Sahası’nda oynanan 4 karşılaşma sonrasında ikinci maçlar 22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak.
Göçmenköy Stadı’nda oynanan maçlarda erkekler kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımını 2 – 0 mağlup ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımını 5 – 0 ile geçti.
Günün Girne’de oynanan karşılaşmaları ise Pia Bella Sahası’nda oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımı Girne Üniversitesi’ni 9 – 1 ile geçerken, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımını 3 – 2 mağlup etti.
Üniversitelerarası futbol müsabakalarında ikinci karşılaşmalar 22 Aralık 2021 Çarşamba günü DAÜ Stadyumu ve Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanacak.
22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak 2.maçlarda program şöyle;
Saat 11.30: UFÜ-YDÜ (DAÜ Stadyumu)
Saat 13.30: DAÜ-GAÜ (DAÜ Stadyumu)
Saat 11.30: UKÜ-KSTBÜ (Güzelyurt Sentetik Sahası)
Saat 13.30: GÜ-RDÜ (Güzelyurt Sentetik Sahası)
 
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