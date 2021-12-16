Üniversitelerde gollü maçlar

KKÜSF tarafından organize edilen Futbol Şampiyonası’nda ilk maçlar tamamlanırken, gollü geçen maçların çoğundan farklı skorla çıktı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Futbol Şampiyonası’nda ilk maçlar tamamlandı.

Lefkoşa Göçmenköy Stadı ve Girne Pia Bella Sahası’nda oynanan 4 karşılaşma sonrasında ikinci maçlar 22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Göçmenköy Stadı’nda oynanan maçlarda erkekler kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımını 2 – 0 mağlup ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımını 5 – 0 ile geçti.

Günün Girne’de oynanan karşılaşmaları ise Pia Bella Sahası’nda oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımı Girne Üniversitesi’ni 9 – 1 ile geçerken, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımını 3 – 2 mağlup etti.

Üniversitelerarası futbol müsabakalarında ikinci karşılaşmalar 22 Aralık 2021 Çarşamba günü DAÜ Stadyumu ve Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanacak.

22 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak 2.maçlarda program şöyle;

Saat 11.30: UFÜ-YDÜ (DAÜ Stadyumu)

Saat 13.30: DAÜ-GAÜ (DAÜ Stadyumu)

Saat 11.30: UKÜ-KSTBÜ (Güzelyurt Sentetik Sahası)

Saat 13.30: GÜ-RDÜ (Güzelyurt Sentetik Sahası)

