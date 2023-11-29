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Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finali, METGİN sponsorluğunda yapılacak

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Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finali, METGİN Ltdsponsorluğunda 10 kulüpten 298 sporcunun katılımıyla yapılacak

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Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finali, METGİN sponsorluğunda yapılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonasında, bölge yarışmaları tamamlanırken, sıra finallere geldi.
Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finali, Engin Yeşilada ve Derin Yeşilada’nın direktörlüğünü yaptığı METGİN Ltdsponsorluğunda yapılacak.
Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finali, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Saat 18.00’e kadar devam edecek olan finallere 150 sporcunun katılması planlanıyordu. Ancak finallere 10 kulüpten toplam 298 sporcu katılacak.
Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finalinde Lefkoşa Cimnastik Kulübü, AyelCimnastik Kulübü, ErbulutCimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü, P&G MağusaCimnastik Kulübü, Bodyform Akdoğan Cimnastik Kulübü, Tekin Adalı Lapta Cimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Değirmenlik Belediyesi Cimnastik Kulübü ve Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü yarışacak.
 
 
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