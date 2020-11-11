Kickboksta kuşak sınavları yapılacak

KKTC Kickboks Federasyonu, 59. Kickboks Renkli Kuşak ve 29. Kickboks Siyah Kuşak, sınavlarını yapacak

KKTC Kickboks Federasyonu’nun, faaliyet programında yer alan 59. Kickboks Renkli Kuşak ve 29. Kickboks Siyah Kuşak, sınavları yapılıyor.

59. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı (Dernekler), 06 Aralık 2020, Pazar günü, 08.00-12.00 saatleri arasında, derneklerin federasyon tarafından yetkilendirilmiş antrenörleri tarafından kendi salonlarında yapılacak. 59.Kickboks Renkli Kuşak Sınavı (Ferdi-Denklik), 06 Aralık 2020, Pazar günü, 14.00-16.00 saatleri arasında, Sınav Komitesi tarafından, federasyon antrenman salonunda yapılacak. Disiplin 10 puan, Sözlü 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilecek olan sınavlar sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan sporcular başarılı olacak ve bir üst kemere terfi edecekler.

29. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, 06 Aralık 2020 tarihinde, 14.00-16.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapılacak.

Sınavda tez 10 puan, yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilecek olan sınavlar sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan sporcular başarılı olacak ve bir üst kemere terfi edecekler.

