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Cimnastik salonunda sona geliniyor

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Cimnastik Federasyonu salonunun tadilat çalışmaları devam ederken, çalışmalarda sona geliniyor

Cimnastik salonunda sona geliniyor
KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları devam ediyor.
Peyak binaları olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi yoğun süren çalışmalar sonrasında tamamlandı. Modern malzeme ile çatı değişimi tamamlanırken, iç mekanın tadilatı ise sürüyor. İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.
İsmi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak olan salonda devam eden çalışmaları sürekli yerinde inceleyen Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan ve cimnastik antrenörü Hasan Çolak, salonun Kasım ayı içerisinde hizmete koyma hedefinin gerçekleşeceğini müjdelediler.
 
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