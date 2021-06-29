banner583
banner676
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
10 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
18 0
 
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
20 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
718 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
43 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
148 0
banner661
banner682

Kickboksta ilk rink müsabakaları yapıldı

banner476

banner666
Kickboksta ilk rink müsabakaları yapıldı
2021 Kickboks Ligi’nin ilk rink müsabakaları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapıldı
2021 Kickboks Ligi’nin ilk rink müsabakaları, Gemikonağı Federasyon Antrenman Salonunda 7 dernekten 28 sporcunun katılımı ile yapıldı.Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi.
Yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, KickLight disiplinlerinde, genç ve büyükler kategorisinde LowKick disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.