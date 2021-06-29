Kickboksta ilk rink müsabakaları yapıldı

2021 Kickboks Ligi’nin ilk rink müsabakaları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapıldı
2021 Kickboks Ligi’nin ilk rink müsabakaları, Gemikonağı Federasyon Antrenman Salonunda 7 dernekten 28 sporcunun katılımı ile yapıldı.Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi.
Yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, KickLight disiplinlerinde, genç ve büyükler kategorisinde LowKick disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.
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