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CMC’de şampiyon Atkins

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CMC’de şampiyon Atkins
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen, aylık kulüp yarışması olan Haziran Medal Golf Turnuvası’nda şampiyon 66 Net ile RhonaAtkins oldu.
Strokeplay formatında, Course Handicap üzerinden % 95 Handicap alınarak ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada yine 66 Net ile RainerLehmann ikinci olurken, Hasan Garabli ise 67 Net ile üçüncülüğü elde etti.
Turnuva sonrası kazananlara kupaları Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin ve Kaptan Yardımcısı Karl Crosby tarafından takdim edildi.
 
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