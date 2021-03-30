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Kickboksta gururumuz oldular

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Kickboksta gururumuz oldular
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İsa TABAK
Türkiye’nin Kocaeli şehrinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve organizatörlüğünü Dünya Karate Şampiyonu Vedat Akbulut’un yaptığı dev profesyonel kickboks organizasyonunda 7 farklı ülkeden 40 sporcu karşılaştı.
TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanan Pro Kickboks organizasyonunda sporcumuz Azim Tanol, ikinci, Doğan Süzal ise birinci oldu. KKTC Bayrağı ile ülkemizi temsil eden sporcularımız başarılı bir yarışma çıkararak ülkeyi gururlandılar.
Sporcular elde ettikleri başarı sonrasında yaptıkları açıklamada, kendilerine katkı ve yardım yapılması durumunda daha da başarılı dereceler elde edeceklerini söylediler.
 
 
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