Türkiye yine Letonya’ya takıldı

İlk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenen ay-yıldızlı ekip Letonya ile 3-3 berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda ilk iki maçını kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.Türkiye, rakibi Letonya’yla oynadığı son 4 maçtan da berabere ayrılmıştı.

Milliler, üçüncü maçta Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan Türkiye A Milli Takımı, Kenan Karaman'ın 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu 33'te farkı ikiye çıkaran golü attı. Letonya'nın golü 35. dakikada Savalnieks'ten geldi. İlk yarı A Millilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 52. dakikasında Burak Yılmaz penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi. 73'te Roberts Uldrisis farkı bire indirdi: 3-2. Letonya'ya beraberliği getiren golü ise 79. dakikada Davis Ikaunieks kaydetti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı ilk maçta Hollanda'yı 4-2 ardından da Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takımı, Letonya ile 3-3 berabere kalarak puanını 7'ye yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Grubun diğer maçlarında Hollanda deplasmanda Cebelitarık’ı 7-0, Norveç ise deplasmanda Karabağı’ı 1-0 mağlup etti.