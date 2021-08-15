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Kempo’da milli heyecan yaşanacak

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Kempo Milli Takımı, ilk kez Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonasına katılmak için Ukrayna’nın Kiev şehrine gidecek

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Kempo’da milli heyecan yaşanacak
Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Ukrayna’da gerçekleştirilecek olan Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonasına katılacak.
Ukrayna’nın Kiev şehrinde 18-23 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 90 ülkeden, 1900 sporcunun katılımıylagerçekleştirilecek olan Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonasına ilk kez katılacak olan Kempo Milli Takımı yapmış olduğu çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı. Kempo Milli Takım kafilesi 17 Ağustos Salı günü adadan ayrılarak, Ankara üzerinden Ukrayna’ya gidecek.  
Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından açıklanan Kempo Milli Takım kadrosunda
3 sporcu yer alıyor. Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük veÖzperÖzorun’dan oluşan milli takım, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaKiev’e gidecek. Kafile 24 Ağustos Salı günü adaya dönecek. 
 
 
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