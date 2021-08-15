banner583
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
17 0
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
34 0
 
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
16 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
29 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
828 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
72 0
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
Azerbaycan ile turizmde işbirliği
53 0
banner661

Kickboksta kuşak sınavı yapıldı

banner476

banner666
Kickboksta kuşak sınavı yapıldı
61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, KickboksFederasyonuna üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. 
2021 yılı faaliyet programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı.
Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak sınav sonunda 60 ve üzeri puan alan sporcu başarılı olacak ve terfi edecekler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.