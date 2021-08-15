Kickboksta kuşak sınavı yapıldı

61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, KickboksFederasyonuna üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.

2021 yılı faaliyet programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı.

Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak sınav sonunda 60 ve üzeri puan alan sporcu başarılı olacak ve terfi edecekler.

