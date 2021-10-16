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Kaymaklılı kadınlardan pembe farkındalık

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Kaymaklılı kadınlardan pembe farkındalık
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Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Kadın Kolları olarak Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliklerini sürdürüyor.
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Kadın Kolları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliklerini “Farkındayız” sloganıyla sürdürürken, rutin toplantıları sonrasında Küçük Kaymaklı’nın Şht Hüseyin Ruso Stadındaki antrenmanını ziyaret ederek kulüp başkanı Akay Aşina, teknik heyet ve futbolcularla görüştüler.
Pembe formalarıyla antremanı ziyaret eden Küçük Kaymaklılı kadınlar, Ekim ayı boyunca etkinliklerine devam edecekler.
 
 
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