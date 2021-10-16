Cimnastik, orta eğitimde okul sporlarında yer alacak

Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliği ile cimnastik sporu da orta eğitimde okul sporlarına dahil edildi

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliği ile cimnastik sporu da okul sporlarına dahil edildi.

Orta eğitimde de cimnastik yarışmalarının düzenlenecek olması ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik ailesi olarak bir ilke daha imza atıyoruz.Cimnastik sporumuz 2021 – 2022 eğitim yılında ortaokul ve liselerde,okul sporlarında yer alacak.

Cimnastiğin okul sporlarında yer almasını sağlayan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın OlgunAmcaoğlu’na, Aytunç Şirket’e, Cengiz Topel Uzun’a ve Levent Ilgın hocamız ile emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz

Görev geldiğimiz günden itibaren doğruları yapmaya gayret ederek çocuklarımıza hak ettikleri ortamlarda müsabaka yapabilmelerini sağlamaya çalışarak, çocuklarımızı sporun içinde tutmaya çalışıyoruz.”

