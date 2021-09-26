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Kaymaklı şampiyon

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Yıldızlar Turnuvasında, Yenicami ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan final maçını penaltı vuruşları sonunda kazanan Küçük Kaymaklı şampiyonluğa ulaştı

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Kaymaklı şampiyon
Yenicami Akademi tarafından Ortaköy Sahasında düzenlenen Yıldızlar Turnuvası oynanan üçüncülük ve final maçları ile tamamlandı.
Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu, Küçük Kaymaklı ile Yenicami U13 (2008-2009) yaş gruplarının katıldığı turnuvada Yenicami ile Küçük Kaymaklı U13 Takımları finale yükselmişlerdi. Turnuvada 3.'lük – 4.'lük maçında Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı karşılaştı. Rakibini mağlup eden Türk Ocağı, üçüncü oldu.
Final maçı ise üçüncülük maçı sonrasında Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynandı. Büyük çekişme içerisinde geçen maç 1 – 1 berabere tamamlanırken, penaltı vuruşları sonunda Küçük Kaymaklı şampiyonluğa ulaştı.
 
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