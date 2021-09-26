Kıbrıs Rallisi Tsouloftas’ın

Kıbrıs’ın ev sahipliği yaptığı en prestijli uluslararası spor etkinliği olan 49. Uluslararası Kıbrıs Rallisitamamlandı. 49. Uluslararası Kıbrıs Rallisini Volkswagen Polo R5 ile yarışan Alex Tsouloftas kazandı.

49. Uluslararası Kıbrıs Rallisinde yarışan tek ekibimiz olan Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi akü sorunu nedeniyle yarışdışı kalmıştı. Kıbrıs Rallisinin en çok kazanan pilotu olan Katarlı Nasser Al Attiyah ise arabası devrilip yandığı için yarış dışı kalmıştı.



