Kaymaklı, Fırat için anma töreni düzenleyecek

Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetim kurulu, genç yaşta hayatını kaybeden Küçük Kaymaklı taraftarı Fırat Golal için kulüp lokalinde anma töreni düzenleyecek.

Küçük Kaymaklı kulübünden anma töreni için şu açıklama yapıldı:

“Küçük Kaymaklı aşığı taraftarımız Fırat Golal için yarın saat 09.30'da kulübümüzde bir anma töreni düzenlenecektir.

Törenin ardından saat 10.30'da kılınacak cenaze namazının ardından cenazemiz Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyrulur. Tüm camiamızın başı sağ olsun.”

