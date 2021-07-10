Karpaz Altın Kum, resmen federasyon üyesi

KKTC Cimnastik Federasyonu gelişmeye ve büyümeye devam ederken, federasyona bağlı 14. kulüp, Karpaz Altın Kum Cimnastik ve Spor Derneği oldu.
KKTC Cimnastik Federasyonundan,Karpaz Altın Kum Cimnastik ve Spor Derneğinin federasyona üyeliğinin resmiyet kazanması ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Federasyona üye 14. kulübümüz KarpazAltın Kum Cimnastik ve Spor Derneği olmuştur. Ülke sporumuza hayırlı olmasını diliyoruz.
CimnastikFederasyonu olarak amacımız ülke geneline yayılarak sağlıklı nesiller yetiştirip özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmaktır. En küçük yaşlarda başlanan branşların başında yer alan cimnastik sporu ile çocuklarımızın dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik, beceri gibi özelliklerinin gelişimini sağlayarak diğer federasyonlarımıza çocuklarımızı servis etme hedefindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu güne bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz.
Sabriye Atikoğlu hocamızın desteği ile Erenköy bölgemizdeki çalışmalarımızı cimnastik federasyonu bünyesinde devam ettiriyorduk. Bu süreç içinde cimnastik ailesi olarak bizim ve bölge halkı için büyük bir şans ve kazanım olan Sabriye Atikoğlu hocamız ile işbirliğine giderek altyapı eksikliklerimizi giderip gerekli kulübün kurulması için tüzük, izinler ve tescil işlemleri gibi çalışmalarımızı tamamlayarak Karpaz Altın Kum Cimnastikve Spor Kulübümüzün cimnastik federasyonuna üyeliğini yaptık.
Bugünden itibaren kendi ayakları üzerinde durarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştireceğine inandığımız çok yönlü sporcu Sabriye Atikoğlu hocamıza, kulüp başkanımız Fahri Serdahoğulları ve ekibine başarılar dileriz. Yolunuz açık olsun. Nice Sabriyeler yetiştirmeniz dileğiyle her zaman yanındayız.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.