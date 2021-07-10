Üstel:Futbol oynanacak

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, “2021 – 2022 sezonundafutbol dünyada oynandığı şekilde ülkemizde de oynanacak.” açıklamasını yaptı

KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Karavezirler ve Üstel 2021-2022 sezonu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. İkilinin görüşmesinde Üstel, futbolun dünyada oynandığı şekilde ülkemizde de oynanacağını ifade ederken, Karavezirler de futbolun mevcut sağlık koşullarında nasıl oynanacağı konusunda görüşlerini bildirdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'ndaki görüşmede Aytaç Karavezirler'in yanı sıra; Mehmet Kadri, Ceran Tunalı ve Redif Nurel de hazır bulundu.

