Kargaların statta yemek keyfi

Girne’de stad zeminleri kurtlanırken, bölgedeki kargalar zeminlerde bulunan kurtları yemek için stad içerisine doluşuyorlar.

Girne takımlarının maçlarını oynadıkları Mete Adanır Stadı ile Mete Adanır Stadının üst kısmında bulunan antrenman sahasının zeminleri kurtlandı. Zeminlerde deformasyon da gözle görülürken, Spor Dairesi’nin zeminleri kurtarmak için ilaçlama yapması bekleniyor.



