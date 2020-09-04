banner480
banner69
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
631 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
34 0
 
22 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
19 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
24 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
104 0
banner460

Kargaların statta yemek keyfi

banner476

Kargaların statta yemek keyfi
Girne’de stad zeminleri kurtlanırken, bölgedeki kargalar zeminlerde bulunan kurtları yemek için stad içerisine doluşuyorlar.
Girne takımlarının maçlarını oynadıkları Mete Adanır Stadı ile Mete Adanır Stadının üst kısmında bulunan antrenman sahasının zeminleri kurtlandı. Zeminlerde deformasyon da gözle görülürken, Spor Dairesi’nin zeminleri kurtarmak için ilaçlama yapması bekleniyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.