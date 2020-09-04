Derbiye korona darbesi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), BTM İkinci Ligde oynanacak Pile – Pergama derbi karşılaşması ile ilgili olarak bir takım önlemler aldı.

Alınan karar şöyle;

“Pazar günü, Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanacak olan Pile Türk Spor Kulübü – Pergama Spor Derneği karşılaşması ile ilgili kulüplerin bulunduğu bölgedeki Sağlık Bakanlığı’nın karantina uygulaması sonucunda bazı kişilerin karantina otellerine yerleştirilmesi sebebiyle tedbir amaçlı bazı önlemler alınmıştır.

Buna göre ilgili tarihteki karşılaşmada stadyuma kulüplerin 20’şer kişiden oluşan yöneticilerinin dışında hiçbir seyircinin alınmamasına ve stadyumda bulunan kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralı çerçevesinde oturmasına karar verilmiştir.



