Karadeniz’den tesis atağı

BTM İkinci Ligde İkinci Grupta puan kayıpsız liderliğini sürdüren Karadeniz 61 tesis atağına geçti.

Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulunun, imece usulü ile başlattığı Karadeniz 61 sahasının zeminini çimlendirmek için çalışmalar başlatıldı. Sulama sistemi için gerekli malzemeler ile zemine serilecek olan malzemeler Kaplıca’ya ulaştı.

Yönetim kurulu, BTM Birinci Lige çıkması yüksek ihtimal olan kulübe, sportif başarının yanında tesis başarısı da kazandırmayı hedefliyor.

