BTM’de izleyici sayısı belirlendi

BTM 2.Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, her maça 20 kişilik seyirci kısıtlaması getirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Saat 17:00’de başlayacak olan maçları izleyebilecek izleyici sayısı da belirlendi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, her maça 20 kişilik seyirci kısıtlaması getirdi. Maçları izleyecek bu kişiler yöneticiler ve eski yöneticiler olacak.

Ayrıca kulüp başkanı olarak bildirilen kişiler maçları izleyebilecekler.Belirlenen kişiler dışında maça gelenler, polis tarafından maça alınmayacaklar.

