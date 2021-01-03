BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61’in maçlarını oynadığı Kaplıca Sahasını çimlendirme çalışmaları sürüyor.

Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulunun başlattığı çimlendirme çalışmalarında sahanın drenaj sistemi kurulurken, kumlama için gerekli kumlar da sahaya getirildi.

Sahası olmadığı için geçen sezon maçlarını farklı farklı sahalarda oynamak zorunda kalan Karadeniz 61’de yönetim, Kaplıca Sahasını yeni sezona yetiştirmeyi hedefliyor.

Karadeniz 61 asbaşkan Güngör Baş da Kaplıca Sahasının çimlendirme çalışmaları ile yakından ilgilenirken, en kısa zamanda köy gençliğinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

