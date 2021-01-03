Futbolcuların dileği, herkesin sahada olması

Futbolcular Derneğinde Berkem Korbay başkanlığındaki yönetim kurulu açıklama yaparak 2021 yılından beklentilerini açıkladı.
Futbolcular Derneğinin yeni yıl açıklaması şöyle:
“Buruk bir şekilde geride bıraktığımız 2020 yılına nazaran, toplum olarak her sabaha endişe ile uyanmamayı ve eski toplum sağlımıza kavuşmamızı dileriz.
Futbolcu kardeşlerimizi ne kadar sahada görmek en büyük temennimizse de, siz futbolseverleri de tribünlerde görmek bir o kadar hayalimizdir. 2021 yılında sağlık,başarı,mutluluk sizlerle olsun, futbolsuz biten son yılımız olsun.”
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