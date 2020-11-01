Kanatlı son yolculuğunauğurlandı

Futbolumuza uzun yıllar hakem olarak özveriyle hizmet etmiş olan Cemal Kanatlı, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Aynı zamanda Güreşseverler Derneği eski başkanı da olan Cemal Kanatlı’nın vefatı tüm hakem ve güreş camiasını derinden üzerken, cenazesine her 2 camia da yoğun ilgi gösterdi.

Lefkoşa Mezarlığına defnedilen Cemal Kanatlı’nın cenaze törenine, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğiyetkilileri, Merkez Hakem Kurulu başkanı Sadık Özbilgehan ve hakemlerde katıldılar.



