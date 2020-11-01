Tabela var, icraat yok

Niyazi ERGÜLEN

Güneşköy’de kurulan Güneşköy Avcılık Atıcılık Derneği’nin faaliyet yapmaması üyelerin tepkisine neden oldu.

Güneşköy Avcılık Atıcılık Derneği lokali olarak belirlenen yerde ise Güneşköy Avcılık Atıcılık Derneği tabelası olmasına rağmen dernek faaliyet göstermiyor. Güneşköylü avcılar, Güneşköy muhtarı Akay Darbaz’ın sorumluluğunda olan lokalde faaliyetlerin başlamasını bekliyorlar.

